Воды Фонтанки, Большой Невки и Чёрной речки внезапно окрасились в жёлтый цвет.
По словам экспертов, необычное явление связано с содержимым канализационных труб.
Жёлтый цвет воды, учитывая время года и погодные условия, является нормальным.
"Всё, что тает на дорогах, попадает в реки и каналы через ливневые канализации. На 90% это снег и талые воды, которые имеют желтоватый оттенок из-за смываемой почвы", — сообщил в интервью"78.ru" председатель межрегиональной экологической общественной организации "Зелёный фронт" Сергей Виноградов.
В реках и каналах Петербурга не содержатся токсины, а жёлтый цвет воды — характерное явление для февраля и марта, добавил специалист.
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