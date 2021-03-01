Воды рек и каналов Петербурга окрасились в жёлтый цвет

Воды Фонтанки, Большой Невки и Чёрной речки внезапно окрасились в жёлтый цвет.

По словам экспертов, необычное явление связано с содержимым канализационных труб.

Жёлтый цвет воды, учитывая время года и погодные условия, является нормальным.

"Всё, что тает на дорогах, попадает в реки и каналы через ливневые канализации. На 90% это снег и талые воды, которые имеют желтоватый оттенок из-за смываемой почвы", — сообщил в интервью"78.ru" председатель межрегиональной экологической общественной организации "Зелёный фронт" Сергей Виноградов.

В реках и каналах Петербурга не содержатся токсины, а жёлтый цвет воды — характерное явление для февраля и марта, добавил специалист.