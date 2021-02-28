Жителей Москвы предупредили о наступлении холодов в начале марта

Жителей Москвы предупредили о наступлении арктического холода на столицу в начале весны.

Как сообщает РИА "Новости", соответствующее заявление сделал Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он рассказал, что календарная весна начнётся с небольшого потепления.

"Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — цитирует агентство специалиста.

Однако, по словам Тишковца, уже 5 марта столицу придут сильные холода.

"Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — сообщил метеоролог.

Он добавил, что пик холода придётся на 7-8 марта, когда столбик термометра будет опускаться ниже 17-19 градусов.