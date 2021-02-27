Спрос на новостройки поднял стоимость квартир и спада не предвидится

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем возможна остановка роста цен на недвижимость.

Этот прогноз сделан официальным представителем Центра стратегических разработок Дианой Каплинской исходя из ряда факторов.

Во-первых, вызванный введением программы льготного кредитования в прошлом году рост спроса на жилье пошел на спад. Все кто желал, уже воспользовались данной возможностью и более не нуждаются в приобретении квартир.

Во-вторых, снизилось и количество лиц, желающих приобрести квартиры с целью инвестирования. Опасаясь экономического кризиса прошлого года, эти вложения ими уже проведены.

В-третьих, улучшающаяся экономическая ситуация и снятие ограничительных мер в связи с пандемией, позволяют застройщикам наращивать объемы строительства. Таким образом, на рынок поступит больше предложений для покупки.

В связи с тем, что рост цен на любой товар всегда обусловлен увеличением спроса, то ожидать увеличения цен на квартиры не стоит. Однако, и ждать существенного их падения тоже не стоит. Скорее всего они останутся на прежнем уровне либо не много упадут.

По мнению Д. Каплинской, складывающаяся ситуация на рынке недвижимости не сможет позволить всем желающим удовлетворить их потребности в приобретении собственного жилья. Государству, помимо поддержания программ льготного кредитования, стоит продумать и использовать и иные инструменты, которые позволят обычным гражданам получить долгожданное жилье.