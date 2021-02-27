Спрос на новостройки поднял стоимость квартир и спада не предвидится

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем возможна остановка роста цен на недвижимость.
Этот прогноз сделан официальным представителем Центра стратегических разработок Дианой Каплинской исходя из ряда факторов.
В связи с тем, что рост цен на любой товар всегда обусловлен увеличением спроса, то ожидать увеличения цен на квартиры не стоит. Однако, и ждать существенного их падения тоже не стоит. Скорее всего они останутся на прежнем уровне либо не много упадут.
По мнению Д. Каплинской, складывающаяся ситуация на рынке недвижимости не сможет позволить всем желающим удовлетворить их потребности в приобретении собственного жилья. Государству, помимо поддержания программ льготного кредитования, стоит продумать и использовать и иные инструменты, которые позволят обычным гражданам получить долгожданное жилье.
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