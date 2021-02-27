Из-за выявленных нарушений в Чечне остановили работу 129 частных медицинских клиник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
Проверка ведётся с ноября прошлого года в рамках поручения главы республики Рамзана Кадырова, всего было проверено 388 частных клиник.
"Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Клиникам дано время на устранение недочетов", — отметил руководитель администрации главы и правительства Хас-Магомед Кадыров.
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