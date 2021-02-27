В Чечне из-за нарушений закрыли 129 частных клиник

Из-за выявленных нарушений в Чечне остановили работу 129 частных медицинских клиник. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проверка ведётся с ноября прошлого года в рамках поручения главы республики Рамзана Кадырова, всего было проверено 388 частных клиник.

"Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Клиникам дано время на устранение недочетов", — отметил руководитель администрации главы и правительства Хас-Магомед Кадыров.