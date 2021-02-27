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В России могут появиться трудовые книжки нового образца

Россия

Разработанный Министерством труда пакет документов предусматривает отмену устаревших нормативных документов и принятие новой формы трудовой книжки.

В России могут появиться трудовые книжки нового образца

Одновременно с обновлённой формой трудовой книжки вступит в силу и новый порядок их ведения и хранения. Например, если работа для сотрудника является основной, то работодатель обязан вести его трудовую книжку. А что касается дистанционного работника, то он при желании может прислать работодателю свою трудовую книжку заказным письмом с уведомлением.

Во впервые оформляемые при начале трудовой деятельности книжки будут вноситься следующие сведения о работнике: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; образование, профессия, специальность, сообщает "Российская газета". Для этого работнику придётся предоставить документ, удостоверяющий личность, и документ о полученном образовании.

В случае утери трудовой книжки работником работодатель должен в течение 15 рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления оформить дубликат. В него будет внесён лишь общий трудовой стаж, без уточнений о предыдущих местах работы.

Если инициатива Минтруда будет одобрена, эти изменения могут вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом трудовые книжки и вкладыши в них ныне действующего образца менять не придётся.

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Автор: Людмила Черткова
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