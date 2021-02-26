Бывший пионерский лагерь в Пушкино продали с аукциона за 58 миллионов рублей. Это цена в два раза превышает стартовую, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Лагерь находится в селе Комягино. Он представляет собой комплекс из десяти зданий, расположенных на участке в 5,4 гектара. Так как имущество в течение длительного времени не использовалось по назначению, оно оказалось в плачевном состоянии.
"Мы искали возможность вовлечь неиспользуемое имущество в оборот, вели переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы передать недвижимость под реализацию проектов, но желающих было немного, поэтому имущество было выставлено на торги", — сообщила глава ведомства Наталья Адигамова.
Комплекс будет вовлечён в хозяйственный оборот.
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