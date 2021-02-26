Бывший пионерлагерь в Пушкино продали с молотка за 58 млн

Бывший пионерский лагерь в Пушкино продали с аукциона за 58 миллионов рублей. Это цена в два раза превышает стартовую, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Лагерь находится в селе Комягино. Он представляет собой комплекс из десяти зданий, расположенных на участке в 5,4 гектара. Так как имущество в течение длительного времени не использовалось по назначению, оно оказалось в плачевном состоянии.

"Мы искали возможность вовлечь неиспользуемое имущество в оборот, вели переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы передать недвижимость под реализацию проектов, но желающих было немного, поэтому имущество было выставлено на торги", — сообщила глава ведомства Наталья Адигамова.

Комплекс будет вовлечён в хозяйственный оборот.