В этом году зима в России сопровождается сильными снегопадами, что привело к повышенному спросу на дворников. На сервисе HeadHunter с начала года появилось более 11 тыс. открытых вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особенно сильно в дворниках нуждаются Москва и Санкт-Петербург.
Чаще всего дворники нужны в гостиницы, рестораны, строительные компании, отмечает ТАСС.
Стоит отметить, что в 82% вакансий опыт работы не требуется.
Что касается заработной платы, то в среднем она составляет от 25 тыс. до 35 тыс. руб. В некоторых случаях данным сотрудникам предлагают от 50 до 65 тыс. рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве от снега очистили более 65% дорог и переулков.
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