Спрос на дворников в Петербурге вырос в два раза

В этом году зима в России сопровождается сильными снегопадами, что привело к повышенному спросу на дворников. На сервисе HeadHunter с начала года появилось более 11 тыс. открытых вакансий, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно сильно в дворниках нуждаются Москва и Санкт-Петербург.

Чаще всего дворники нужны в гостиницы, рестораны, строительные компании, отмечает ТАСС.

Стоит отметить, что в 82% вакансий опыт работы не требуется.

Что касается заработной платы, то в среднем она составляет от 25 тыс. до 35 тыс. руб. В некоторых случаях данным сотрудникам предлагают от 50 до 65 тыс. рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве от снега очистили более 65% дорог и переулков.