Оренбургские инспекторы ДПС обморозились, эвакуируя людей с трассы

Два сотрудника ДПС из Оренбургской области стали героями соцсетей после того, как, рискуя здоровьем, разрулили пробку, образовавшуюся в снежном буране.

Дарбек Шукумов и Анатолий Корецкий приехали на место дорожно-транспортного происшествия, которое случилось у села Тасбулака на трассе "Оренбург — Орск — Шильда" — границе Челябинской области. Погода была ужасная: сильный мороз, ветер и снегопад.

Прибыв на место, сотрудники ДПС оценили обстановку: из-за аварии несколько автомобилей зацепились друг за друга и не могли разъехаться. На трассе быстро образовывался затор, водители рисковали оказаться в снежной ловушке.

Инспекторы приняли решение о незамедлительной эвакуации. Собрав первую колонну из семи машин, мужчины довели её до Тасбулака, затем вернулись за оставшимися на трассе людьми. Спасти из снежного плена удалось всех. Растаскивая эту пробку, Шукумов и Корецкий получили лёгкие обморожения лица, но сейчас чувствуют себя хорошо. Происшествие случилось 23 февраля, в День защитника Отечества.