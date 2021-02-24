Туристы из Новосибирска завезли с Мальдив лихорадку денге

Отдыхавших на Мальдивах туристов из Новосибирска укусили комары — переносчики лихорадки Денге.

Россияне вернулись домой в январе. Позже выяснилось, что они привезли с собой смертельно опасное заболевание.

"После подведения итогов заболеваемости за январь мы выяснили, что у нас есть очередные случаи завоза лихорадки денге. Жители города Новосибирск отдыхали на Мальдивах, их укусили комары", — пояснил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Методы своевременной диагностики позволили избежать распространения лихорадки удалось избежать, отметил глава ведомства. Он не озвучил точное числослучаев заболевания.