В мае прошлого года сотрудник одного из продуктовых магазинов Петербурга уволился по собственному желанию. Но при расчёте работодатель "забыл" заплатить ему за переработки и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Мужчину это не устроило. Он решил обратиться в суд.
Приставы Василеостровского района возбудили исполнительное производство о взыскании с продуктового магазина в пользу бывшего работника почти 220 тыс. рублей.
Денежные средства были списаны с банковского счёта организации и переведены бывшему контролёру магазина.
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