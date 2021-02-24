Петербуржец отсудил у магазина почти 220 тыс. рублей за переработки

В мае прошлого года сотрудник одного из продуктовых магазинов Петербурга уволился по собственному желанию. Но при расчёте работодатель "забыл" заплатить ему за переработки и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Мужчину это не устроило. Он решил обратиться в суд.

Приставы Василеостровского района возбудили исполнительное производство о взыскании с продуктового магазина в пользу бывшего работника почти 220 тыс. рублей.

Денежные средства были списаны с банковского счёта организации и переведены бывшему контролёру магазина.