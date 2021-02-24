Жителей России ждёт малый ледниковый период

Вместо ожидаемого глобального потепления жителей России ждёт малый ледниковый период, сообщил в интервью "Российской газете" научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.

Четыре года назад эксперт побывал на Северном полюсе.

"Стоишь там в конце августа — вокруг торосы, снег, белые медведи — и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — вспоминает он.

Если бы теории о наступлении глобального потепления были бы верными, то в Арктике бы уже давно растаял лёд, считает академик.

Климату свойственна цикличность. Матишов считает, что сейчас климат повернулся в сторону холодного цикла. Об этом говорит и частая смена климата в европейской части страны. Здесь бывают и холодные зимы, и засухи, и обильные осадки, и пожары.

"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения незаметны для человеческой жизни, только для эпох", — отметил академик.