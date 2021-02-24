Жительница подмосковного Солнечногорска вышла на несколько минут из квартиры, а ключи забыла дома. Дверь захлопнулась, и годовалый ребёнок остался без присмотра родителей.
Мама малыша позвонила в службу спасения "Система-112". Спасатели прибыли на адрес и успешно разблокировали дверь в квартиру, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Прибыв не место, спасатели с помощью слесарного инструмента осторожно, чтобы не напугать малыша, деблокировали дверь и обеспечили женщине доступ в квартиру", — пояснили специалисты.
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