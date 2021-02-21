В Москве ожидаются трескучие морозы впервые за 65 лет

В Москве впервые за 65 лет температура воздуха опустится ниже 27 градусов. Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25-27 градусов, по области минус 25-30, на востоке местами до минус 33, днем в столице не выше минус 14-16, в Подмосковье — минус 13-18", — пояснил синоптик.