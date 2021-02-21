Скончался спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

После продолжительной болезни на 67-м году жизни скончался председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов.

Об этом сообщается на сайте регионального заксобрания.

"Двадцать первого февраля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного cобрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов", — сказано в в сообщении.