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Старшеклассники пообещали, что новая школа в Тучково "обретёт душу"

Россия » Центр » Москва

Уже в марте в рабочем посёлке Тучково Рузского городского округа откроется новая современная школа. Уникальный учебный корпус находится на улице Лебеденко.

Старшеклассники пообещали, что новая школа в Тучково "обретёт душу"

Рабочий посёлок Тучково — самый крупный населённый пункт на территории Рузского городского округа. Новая школа, рассчитанная на 550 мест, наполовину решит вопрос второй смены для учащихся посёлка. А строительство ещё одной, в рамках национального проекта, снимет проблему окончательно, сообщает портал Рузского городского округа.

"Скоро школа распахнёт свои двери. И уже в марте дети придут сюда учиться. Здесь будут старшие классы", — рассказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

По просьбе старшеклассников и их родителей Пархоменко устроил экскурсию по учебному заведению. Будущие ученики осмотрели все классы, спортзал и столовую. Своими впечатлениями школьники поделились в соцсетях.

"Я, будучи уже старшеклассником, официально заявляю, что мы проведём достаточно мероприятий и с младшими ребятами, и с учителями. Эта школа обретёт свою душу, которая в дальнейшем будет передаваться из поколения в поколение", — сказал ученик 11-го класса Дмитрий Ермаков.

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Автор: Людмила Черткова
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