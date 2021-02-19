В Пермском крае инспекторы охотнадзора встретили неизвестное существо.
Возможно, что необычный зверь является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации, сообщает "Амурский тигр" на своей официальной странице в Instagram.
Специалистам удалось заснять животное на видео, на кадрах которого видно, что у него густая белая шерсть и пушистый хвост.
Как только зверь понял, что его заметили, он попытался спрятаться в кустах, но потом решил сбежать.
Специалисты намерены снова отыскать удивительного зверя, чтобы получше его рассмотреть. Но они уверены, что речь не идёт о каком-то новом для местной фауны виде.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.