В Приморском крае обнаружили неизвестного науке животного-альбиноса

В Пермском крае инспекторы охотнадзора встретили неизвестное существо.

Возможно, что необычный зверь является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации, сообщает "Амурский тигр" на своей официальной странице в Instagram.

Специалистам удалось заснять животное на видео, на кадрах которого видно, что у него густая белая шерсть и пушистый хвост.

Как только зверь понял, что его заметили, он попытался спрятаться в кустах, но потом решил сбежать.

Специалисты намерены снова отыскать удивительного зверя, чтобы получше его рассмотреть. Но они уверены, что речь не идёт о каком-то новом для местной фауны виде.