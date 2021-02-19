В Забайкалье ветеринары спасли сокола с повреждённым крылом

В Забайкальском крае ветеринары спасли сокола с повреждённым крылом. Раненую птицу в ветеринарную станцию принёс местный житель села Кыра.

Сокола он обнаружил во дворе своего дома. Хищная птица лежала на снегу два дня.

Из-за травмы крыла сокол не мог улететь.

Также выяснилось, что у птицы отморожена лапа. Хищника устроили в обогреваемое помещение и оказали необходимую помощь.

Сейчас сокол проходит витаминотерапию. Когда он поправится, его отпустят на свободу, сообщает ZabNews.

Ветеринары полагают, что их пациентом стал балабан — представитель семейства соколиных. Это крупная птица, размах крыльев достигает до 130 см. Балабан обитает на территории юго-восточной Европы и Азии.