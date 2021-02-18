Именем Андрея Мягкова назовут сквер или улицу в Петербурге

В честь актёра Андрея Мягкова, скончавшегося в возрасте 82 лет, в Петербурге назовут одну из улиц или скверов. Это будет большой честью для города, сообщил в интервью Life. ru депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.

Существуют определённый срок, по истечении которого данное предложение можно будет вынести на рассмотрение. Но, учитывая заслуги артиста, данный вопрос, скорее всего, будет решён быстрее, считает Цивилёв.

"Все великие люди, которые от нас уходят, — это наследие, которое мы должны сохранять. В том числе для этого и есть наименование объектов, чтобы люди помнили о великом прошлом и вспоминали, когда смотрят на адрес. Наш Петербург — культурная столица. И для нас честь — иметь имя великого Андрея Мягкова", — заявил депутат.