С 17 февраля в Петербурге начал работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в Михайловском театре. Его обслуживают работники городской поликлиники №37. Они установили здесь холодильное оборудование и подготовили всё необходимое для работы медперсонала.
Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев заявил, что массовая вакцинация позволит остановить распространение коронавирусной инфекции.
В Мариинском театре смогут получить прививку работники культуры и спортивной сферы. В день пункт сможет принимать до 50 человек.
В общей сложности в Петербурге работают 123 прививочных пункта и три выездные бригады.
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