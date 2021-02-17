В Михайловском театре Петербурга открылся пункт вакцинации от COVID-19

С 17 февраля в Петербурге начал работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19, расположенный в Михайловском театре. Его обслуживают работники городской поликлиники №37. Они установили здесь холодильное оборудование и подготовили всё необходимое для работы медперсонала.

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев заявил, что массовая вакцинация позволит остановить распространение коронавирусной инфекции.

В Мариинском театре смогут получить прививку работники культуры и спортивной сферы. В день пункт сможет принимать до 50 человек.

В общей сложности в Петербурге работают 123 прививочных пункта и три выездные бригады.