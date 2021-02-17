С 1 марта в Крыму отменят большую часть COVID-ограничений

С 1 марта в Крыму отменят большую часть коронавирусных ограничений, сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

Последние четыре недели в республике наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19, что позволяет снять "последние ограничения". Но по-прежнему будут действовать ограничения на проведение мероприятий.

Также крымчане должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, будут продлены ограничения на количество посетителей театров и кинотеатров. Однако заполняемость залов увеличат до 50 или 75% (сейчас залы можно заполнять не больше чем на 30%). Кафе и рестораны тоже продолжат работать с ограничениями (заполняемость мест не должна превышать 50%).

Масочный режим и социальное дистанцирование останутся в Крыму до майских праздников. Ожидается, что коллективный иммунитет начнёт формироваться к середине марта, тогда ограничительные меры снова будут пересматривать.