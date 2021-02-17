С 1 марта в Крыму отменят большую часть коронавирусных ограничений, сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.
Последние четыре недели в республике наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19, что позволяет снять "последние ограничения". Но по-прежнему будут действовать ограничения на проведение мероприятий.
Также крымчане должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, будут продлены ограничения на количество посетителей театров и кинотеатров. Однако заполняемость залов увеличат до 50 или 75% (сейчас залы можно заполнять не больше чем на 30%). Кафе и рестораны тоже продолжат работать с ограничениями (заполняемость мест не должна превышать 50%).
Масочный режим и социальное дистанцирование останутся в Крыму до майских праздников. Ожидается, что коллективный иммунитет начнёт формироваться к середине марта, тогда ограничительные меры снова будут пересматривать.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.