В Москве от снега очистили более 65% дорог и переулков

В Москве от снега очистили все крыши социальных объектов, а также 263 крыши, представляющие наибольшую опасность. Об этом сообщил эфире телеканалу "Россия 24" заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Также он сообщил о том, что в городе убрано около 65% дорог и переулков. Приведено в порядок 50% дворов.

К уборке снега привлекли 116 тыс. работников комплекса городского хозяйства. Также было задействовано 15 тыс. единиц техники.

Напомним, что вечером 12 февраля в Москве начался сильный снегопад. Снег шёл до утра 14 февраля. Это самый мощный снегопад за всю историю наблюдений. Высота сугробов составила 59 сантиметров.

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