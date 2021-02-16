В Подмосковье могут появиться передвижные аптечные пункты

В Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому в Подмосковье появятся передвижные аптечные пункты, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Регламент по работе мобильных аптек будет разработан к 1 июля 2021 года.

Реализация данного проекта позволит решить проблему доступности лекарств, особенно это касается людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Именно эта категория граждан является основным потребителем не только лекарственных средств, но и фармацевтических изделий", — отметил зампреда комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Владимир Вшивцев.

Также он отметил, что необходимо разработать чёткие методические рекомендации по работе передвижных аптек, в частности, важно прописать условия выдачи препаратов по "бесплатным рецептам".

"Проект закона прошел только первое чтение. Еще будут вноситься правки. Но в целом очень важная тема, которая требует законодательного регулирования", — добавил он.