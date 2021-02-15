Жителей Петербурга предупредили о похолодании до -25 градусов

После небольшого потепления петербуржцев ожидают сильные морозы.

О погоде в Санкт-Петербурге на вторую половину в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Во-вторник температура воздуха составит -5 градусов, но потом опять похолодает.

В ночь на 18 февраля столбик термометра опустится до -25 градусов.

Из-за циклона текущая неделя будет отличаться сильными перепадами температуры. А вот выходным снова ожидается потепление до -11 градусов.

Синоптик заявил, что до конца месяца будут постоянные перепады температуры.