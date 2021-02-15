После небольшого потепления петербуржцев ожидают сильные морозы.
О погоде в Санкт-Петербурге на вторую половину в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
Во-вторник температура воздуха составит -5 градусов, но потом опять похолодает.
В ночь на 18 февраля столбик термометра опустится до -25 градусов.
Из-за циклона текущая неделя будет отличаться сильными перепадами температуры. А вот выходным снова ожидается потепление до -11 градусов.
Синоптик заявил, что до конца месяца будут постоянные перепады температуры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.