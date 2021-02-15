Сахалинских школьников снова отправят на "дистанционку"

С 16 февраля школьников Сахалинской области могут перевести на дистанционное обучение.

"Каждый муниципалитет будет сам принимать решение по этому поводу, но все школы готовы перейти в дистанционный режим обучения. Детские сады будут работать или в штатном режиме, или в формате дежурных групп", — сообщила заместитель министра образования Светлана Мирова.

Данная мера вызвана прогнозом синоптиков, согласно которому в регионе ожидается сильный снег и ветер со скоростью в 15-30 метров в секунду. Также прогнозируют гололёд и сильную метель с видимостью до полукилометра.

Так как главное — это безопасность жителей Сахалина, губернатор региона Валерий Лимаренко поручил коммунальным службам помочь муниципалитетам в случае необходимости.

"Завтра будет снова метель. Обращаю внимание, что на дорогах должно быть чисто. Денежных средств на это выделили в шесть раз больше, чем в 2020 году. Это вызов, и вы должны с ним справиться", — отметил он