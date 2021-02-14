В Москве установлен новый рекорд по снегу

По данным метеорологов в Москве за сутки выпали рекордные 18 миллиметров снега, что превышает рекорд, установленный в 2019 году. Об этом РИА Новости сообщил доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.

"Надо отметить, что наибольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так, на западе, в Немчиновке, высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров", — рассказал Константинов.

За три дня высота снежного покрова в российской столице увеличилась на 20 сантиметров, добавил специалист.