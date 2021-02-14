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Краснодарский педагог стала "Воспитателем года России"

Россия » Юг » Краснодар

В Перми завершился Всероссийский конкурс "Воспитатель года России". Его победителем стала педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова, сообщает РИА Новости.

Победительницу по видеоконференцсвязи объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Чиновник назначил педагога своим советником и попросил о помощи в совершенствовании системы дошкольного образования.

Помимо диплома победителя и "Хрустальной жемчужины", Анастасия получила право пройти стажировку в Институте детства, семьи и воспитания при министерстве просвещения.

Автор: Алексей Корнеев
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