Температура воздуха в Москве в марте будет ниже климатической нормы из-за снежного покрова, который принёс февраль.

Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА "Новости".

"Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон.

По долгосрочным прогнозам, март примет эстафету холода, по моим оценкам, месяц будет на 1-4 градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Причем с пролонгацией на начало апреля, может быть, даже на первую половину апреля. Наступление климатической весны обычно 27 марта, на мой взгляд, дата будет сдвинута вправо на неделю-две", — пояснил синоптик.