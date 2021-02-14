В Москве 14 февраля температура воздуха опустится ниже 14 градусов. Также ожидается слабая метель и кратковременный снег.
Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве облачно, кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха в столице минус 12-14, в Подмосковье минус 10-15. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду, порывистый", - пояснил синоптик.
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