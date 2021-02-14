В Москве в воскресенье прогнозируют слабую метель

В Москве 14 февраля температура воздуха опустится ниже 14 градусов. Также ожидается слабая метель и кратковременный снег.

Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.