Магомед Исмаилов призвал москвичей выйти на уборку снега

Боец ММА Магомед Исмаилов обратился к жителям Москвы на своей странице в Instagram.

Он предложил москвичам выйти на улицу и помочь коммунальным службам в уборке снега, поскольку сами они не справляются с непогодой.