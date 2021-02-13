Боец ММА Магомед Исмаилов обратился к жителям Москвы на своей странице в Instagram.
Он предложил москвичам выйти на улицу и помочь коммунальным службам в уборке снега, поскольку сами они не справляются с непогодой.
"В Дагестане люди сами убирают мусор, а что люди будут делать в Москве со снегом?! Знаю, будем ждать пока растает! Где соответствующая техника? Как будто в Москве снег никогда не выпадал!" - отметил спортсмен.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.