Столичные аэропорты справляются с работой в условиях сильного снегопада

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопады и сложные погодные условия. Об этом сообщили в Росавиации.

"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", — пояснил представитель ведомства.

Работники аэропортов своевременно проводят расчистку взлетно-посадочных полос.