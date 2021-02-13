Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на снегопады и сложные погодные условия. Об этом сообщили в Росавиации.
"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11.45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме", — пояснил представитель ведомства.
Работники аэропортов своевременно проводят расчистку взлетно-посадочных полос.
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