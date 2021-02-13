В Москве направили 12 тысяч коммунальщиков на уборку снега

Власти Москвы в субботу привлекли дополнительно 12 тысяч человек для уборки снега. Сейчас городские службы пытаются всеми силами ликвидировать последствие снегопадов.

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.