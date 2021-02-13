Власти Москвы в субботу привлекли дополнительно 12 тысяч человек для уборки снега. Сейчас городские службы пытаются всеми силами ликвидировать последствие снегопадов.
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тысяч работников инженерных компаний со своей техникой, таких как "Гормост", "Мосводосток", "Мосгаз", "Москоллектор" "ОЭК" и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти", — отметил чиновник.
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