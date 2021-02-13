В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

В субботу в Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков. К 6.00 выпало 15 миллиметров осадков.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.