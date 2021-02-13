В субботу в Москве установлен рекорд по суточному количеству осадков. К 6.00 выпало 15 миллиметров осадков.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
"Рекорд по суточному количеству осадков для наступившей субботы природа уже обновила! К 6 часам утра в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра", — пояснил синоптик.
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