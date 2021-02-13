Стало известно, когда в Москве ослабнут снегопады

Снегопады в Москве ослабнут к вечеру субботы, температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду,

Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными", - пояснил синоптик.