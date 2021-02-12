Пандемия COVID-19 негативно повлияла на психическое здоровье петербуржцев.
Многие жители города чаще стали страдать депрессией и ипохондрией,
В начале пандемии в городе увеличилось количество тревожных расстройств, а когда ситуация стала проясняться, увеличилось число пациентов с депрессией.
"Примерно на 30% выросло число госпитализированных больных с тревожным состоянием. Если речь идет о необходимости психологической, психотерапевтической помощи, цифры ещё выше", — сообщила в интервью ИА REGNUM руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.
Также стоит отметить, что в связи с закрытием всех психотерапевтических центров для приёма, врачам пришлось консультироваться пациентов по телефону.
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