Собянин оценил готовность Москвы к новой вспышке коронавируса

В ближайшее время эпидемиологическая обстановка в столице будет улучшаться. Но даже в случае ухудшения город справится с инфекцией, уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Динамика заболевших и выздоровевших, количество уже переболевших и получивших антитела к инфекции, а также возможность сделать прививку от коронавируса позволяют с оптимизмом смотреть на перспективу возвращения жителей столицы к нормальной жизни. Такое мнение высказал столичный градоначальник.

"Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживём, и дальше будем выходить из пандемии, и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни", — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

В последние дни заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве стабильно снижается. Январь стал переломным месяцем для столицы. Стало ясно, что заболеваемость и смертность от коронавируса пошли на спад, и Москва может постепенно начинать выходить из коронавирусных ограничений. Ранее Сергей Собянин спрогнозировал снятие основных ограничительных мер к маю.