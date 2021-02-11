В Петербурге раздавили бульдозером более тонны груш из Польши

У экспертов Россельхознадзора вызвало сомнение качество польских груш на одном из городских складов. Дело в том, что на фруктах не было маркировки. Кроме того, на продукцию отсутствовали необходимые документы, подтверждающие безопасность фруктов.

"На оставшейся части маркировки в качестве страны происхождения фруктов была указана Польша, а страны-импортера — Белоруссия. Также на деревянном транспортировочном паллете была выявлена польская маркировка", — пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

Объём "опасных" фруктов составил более тонны. Груши были изъяты у владельца и раздавлены бульдозером.