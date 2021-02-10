В Петербурге возобновят работу вытрезвители

Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, согласно которому в городе снова начнут работать вытрезвители. Вопросами, связанными с их созданием, будет заниматься правительство города.

"Подобные организации действуют в 20 российских регионах. Они работают как на базе медицинских, так и социальных учреждений. Эффект заметен: так называемой "пьяной" преступности идет снижение по этим регионам на 16%", — пояснил депутат Сергей Соловьёв.

Представители парламента Петербурга ещё пять лет назад обращались к федеральным властям с предложением рассмотреть вопрос о восстановлении системы медвытрезвителей, сообщил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

В конце прошлого года был принят федеральный закон, на основании которого региональные власти получили право открыть такие учреждения.