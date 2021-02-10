Москвичей предупредили о мощном снегопаде

По прогнозам синоптиков в ночь на 12 февраля в Москве ожидается сильный снегопад. Снег будет идти непрестанно. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

За этот период выпадет до 80% объёма месячной нормы осадков. Высота сугробов может достигнуть 50 см.

"Безусловно, это рекордный снегопад", — отметила синоптик.

Предыдущий суточный рекорд по осадкам был зафиксирован в 1973 году. Он составил семь миллиметров, а в эту пятницу ожидается 15 миллиметров осадков.

Ранее синоптики предупредили, что наступление весны в этом году ожидается по графику. Согласно климатической норме в центральных регионах России весна наступает к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля.