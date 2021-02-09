В Петербурге закрыли для посетителей Исаакиевский собор и колоннаду

Жители и гости Петербурга больше не смогут посетить Исаакиевский собор.

Храм и колоннада закрылись для посещения с 9 февраля.

Об этом сообщается на официальной странице Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что музей закрыт по техническим причинам.

Музей-памятник "Спас на Крови" и Часовня-музей Спаса на Крови работают в обычном режиме.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что власти Петербурга готовятся к открытию фуд-кортов на территории торговых центров.