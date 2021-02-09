Жители и гости Петербурга больше не смогут посетить Исаакиевский собор.
Храм и колоннада закрылись для посещения с 9 февраля.
Об этом сообщается на официальной странице Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что музей закрыт по техническим причинам.
Музей-памятник "Спас на Крови" и Часовня-музей Спаса на Крови работают в обычном режиме.
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