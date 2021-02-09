Власти Петербурга готовятся к открытию фуд-куртов на территории торговых центров, сообщает EVO-RUS.COM.
Однако окончательное решение будут принимать эксперты Роспотребнадзора.
Фуд-корты Северной столицы смогут возобновить работу при условии, если в городе не будет ухудшаться эпидемиологическая ситуация, подчеркнул вице-губернатор Евгений Елин.
Правительство подготавливает соответствующее распоряжение.
Также будет увеличено количество зрителей в театрах.
Ранее городские власти разрешили заведениям общепита обслуживать клиентов круглые сутки.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.