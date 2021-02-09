В Петербурге готовятся к открытию фуд-куртов

Власти Петербурга готовятся к открытию фуд-куртов на территории торговых центров, сообщает EVO-RUS.COM.

Однако окончательное решение будут принимать эксперты Роспотребнадзора.

Фуд-корты Северной столицы смогут возобновить работу при условии, если в городе не будет ухудшаться эпидемиологическая ситуация, подчеркнул вице-губернатор Евгений Елин.

Правительство подготавливает соответствующее распоряжение.

Также будет увеличено количество зрителей в театрах.

Ранее городские власти разрешили заведениям общепита обслуживать клиентов круглые сутки.