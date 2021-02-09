Жительница Костромы осталась без ногтя после маникюра в салоне красоты

В январе прошлого года 23-летняя жительница Костромы сделала в салоне красоты маникюр. Когда она пришла домой, то заметила, что область кутикулы большого пальца начала краснеть. Затем палец начал болеть. Девушка отправилась в салон, чтобы снять гель-лак, а потом обратилась к врачу.

Хирург удалил девушке ногтевую пластину и поставил диагноз — инфекционное воспаление мягких тканей пальцев левой руки.

Костромичке пришлось пройти длительное лечение. Она обратилась в салон красоты с претензией, но ей отказали в выплате компенсации. Тогда девушка подала иск в суд.

В ходе судебного заседания было доказано, что между действиями работника салона и инфекционным заболеванием у клиентки есть прямая связь.

Владелец салона должен будет выплатить девушке компенсацию морального вреда, стоимость оказанной услуги, расходы на помощь юриста, а также штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в общем размере более 30 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Предпринимателю не придётся компенсировать расходы на лечение клиентки, так как девушка обращалась в коммерческую клинику, хотя у неё была возможность получить медицинскую помощь бесплатно в государственном медучреждении.