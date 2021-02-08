Главной причиной всех дорожно-транспортных происшествий в Москве является нарушение правил дорожного движения самими водителями.

Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Главная причина ДТП с пострадавшими в городе — нарушения правил дорожного движения самими водителями… Несоблюдение дистанции при превышенной скорости. Только в прошлом году из-за этого произошло 2510 ДТП и погибло 140 человек. Несоблюдение очередности проезда, 1348 ДТП случилось, так как водитель на перекрестке не уступил дорогу транспорту, имеющему приоритет в движении", — утверждают в ведомстве.