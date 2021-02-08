Московские компании возвращают сотрудников в офисы, а количество работников на "удалёнке" продолжает снижаться.
Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, сейчас количество сотрудников на "удалёнке" в столице не превышает одного миллиона.
"Как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города Москвы мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3-3,5 миллионов человек оставались дома, работая дистанционно.
Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе находилось 1,5 — 1,8 миллиона человек, сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", — отметил чиновник.
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