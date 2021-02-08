Полицейские обнаружили ранее пропавшую 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении девочки.
Об этом источник в силовых структурах рассказал РИА "Новости".
"Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий", — отметил источник.
По его словам, мужчина уже задержан и даёт показания.
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