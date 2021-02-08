Власти Хабаровска сделали выводы после бензинового кризиса, который недавно произошёл в регионе.
Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По его словам, это была недоработка ответственных служб.
"Бензиновый кризис показал нам недоработки ответственных за это направление служб. Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного. Отдельно благодарим специалистов ХНПЗ, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и наших соседей по ДФО", — написал Дегтярёв в Telegram.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?