Хабаровские власти "сделали выводы" после бензинового кризиса

Власти Хабаровска сделали выводы после бензинового кризиса, который недавно произошёл в регионе.

Об этом рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По его словам, это была недоработка ответственных служб.