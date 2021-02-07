Жириновский предложил номинировать на Нобелевку создателей "Спутника V"

Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Разработку российских учёных высоко оценил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Это достижение достойно признания на государственном и мировом уровне, считает Владимир Вольфович.

"Создание вакцины "Спутник V" — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", — написал Жириновский в Twitter.

После того как в авторитетном медицинском журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", мировое сообщество изменило риторику в сторону признания качества, эффективности и безопасности российского препарата. К настоящему времени вакцина зарегистрирована уже более чем в 20 странах мира.