Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов завёл Telegram-канал для оперативного общения с жителями города.

"Мир меняется, становится все более цифровым, и нам необходимо этому соответствовать, использовать все возможности новых информационных технологий. Давайте общаться не только в Инстаграм-паблике, но и здесь, в Телеграм-канале. Под каждым постом есть возможность оставить комментарий, приглашаю вас к общению!" — написал чиновник в мессенджере.