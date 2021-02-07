В Москве частично возобновили автомобильное движение через Алабяно-Балтийский тоннель на севере города.
Ранее в тоннеле загорелся автомобиль. В пресс-службе МЧС сообщили, что в тоннеле сгорел автомобиль "Газель". Пожар был ликвидирован в 14.56.
"Движение для автомобилей восстановлено по правой и средней полосе", — сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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