На хабаровских автозаправках исчезли очереди

На автозаправках в Хабаровском крае исчезли очереди, однако дефицит топлива ещё не ликвидирован.

РИА "Новости" сообщает, что в регионе до сих пор наблюдаются проблемы с поставками бензина. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.

Ранее власти Хабаровска приняли решение плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, что привело к задержкам в поставках бензина и росту цен.