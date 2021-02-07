На автозаправках в Хабаровском крае исчезли очереди, однако дефицит топлива ещё не ликвидирован.
РИА "Новости" сообщает, что в регионе до сих пор наблюдаются проблемы с поставками бензина. Часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.
Ранее власти Хабаровска приняли решение плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, что привело к задержкам в поставках бензина и росту цен.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.