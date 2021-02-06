Более одного метра снега выпало в Москве с начала текущей зимы, что составляет 69% от годовой нормы. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра и правительства.

"В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега — это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре.

Самым снежным оказался январь — выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега — 114 сантиметров, в 2017 году — около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах — свыше 60 сантиметров", — говорится в сообщении.