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С начала зимы в Москве выпало более метра снега

Россия » Центр » Москва

Более одного метра снега выпало в Москве с начала текущей зимы, что составляет 69% от годовой нормы. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра и правительства.

"В Москве с начала зимнего сезона выпало более 100 сантиметров снега — это 69% от годовой нормы, которая составляет 152 сантиметра. Этой зимой первый снег выпал 20 ноября, а устойчивый снежный покров лег в декабре.

Самым снежным оказался январь — выпало 56 сантиметров осадков. Однако эту цифру нельзя назвать аномально большой. Для сравнения: в январе 2016 года было почти вдвое больше снега — 114 сантиметров, в 2017 году — около 70 сантиметров, а в 2018 и 2019 годах — свыше 60 сантиметров", — говорится в сообщении.

Автор: Алексей Корнеев
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